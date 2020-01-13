В понедельник, 13 января, Генеральная прокуратура открыло дело против бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом написал в своем Telegram-канале депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - пишет нардеп.

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko/597

Ранее партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала возбудить уголовное дело против экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы. В политсиле настаивают, что уголовное преследование Генпрокуратуры должно коснуться не только бывшего директора ГБР, но и фигурантов так называемых "пленок Трубы".

Напомним, Труба возглавил ГБР после того, как в ноябре 2017 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие соответствующей должности рекомендовала назначить его директором ведомства. Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР 22 ноября 2017 года.

24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Также мы писали, что Зеленский уволил Трубу и назначил Венедиктову и.о. главы ГБР.