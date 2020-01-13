В понедельник, 13 января, завершился окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"С 13 января 2020 года клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN", - указано в сообщении.

Скриншот: Facebook/Національний банк України

Напомним, новые счета по стандарту IBAN имеют 29 буквенно-цифровых символов, которые изложены в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Переход украинских банков на введение международного номера банковского счета IBAN начался 5 августа 2019 года и длился до 31 октября. До 12 января 2020 года банки продолжали принимать к исполнению документы на перевод средств, у которых заполнена пара реквизитов "Код банка" и "Счет" или счет по стандарту IBAN.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины продлил до января 2020 года переходный период внедрения стандарта IBAN.

Также мы писали, что в Украине проведут изменение действующих банковских счетов ради IBAN.