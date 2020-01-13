В Херсонской области трех полицейских, которые не обеспечили расследование резонансного убийства в Каховке, отстранили от занимаемых должностей, еще троих - уволили. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Руководство областного главка полиции назначило проведение служебного расследования в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые имели непосредственное отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в Каховке.

"По результатам расследования, трех работников отстранили от занимаемых должностей, трех - уволили из органов внутренних дел, еще в отношении трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", - гуточнили в пресс-службе.

От должностей освободили руководство Каховского отдела полиции. Дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности применили по отношению следователя и дежурного отдела, который находился в суточном наряде в день убийства. Члены следственно-оперативной группы, а именно следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволены из органов внутренних дел Украины.

Кроме того, старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования относительно последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Как сообщала "Страна", утром 1 января в Каховке был застрелен 26-летний житель Владимир Чебукин. Ему несколько раз в живот из карабина выстрелил 29-летний мужчина. От полученных огнестрельных ранений потерпевший через два дня умер. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство, позже переквалифицировав на ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

3 января Каховский суд постановил арестовать подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. 4 и 5 января перед райотделом полиции прошли массовые протесты жителей Каховки, которые требовали справедливого расследования. Их сомнения вызвал факт, что подозреваемый является бывшим сотрудником полиции, а его знакомый, который присутствовал на месте преступления работает по сегодняшний день.

Как сообщала "Страна", с 7 января расследованием убийства в Каховке руководят прокуроры из Офиса Рябошапки.