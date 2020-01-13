В понедельник, 13 января, цена нефти стабилизировалась после максимального за 5 месяцев падения на прошлой неделе из-за ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта между Ираном и США. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на данные лондонской биржи ICE Futures.

Цена мартовских фьючерсов на Brent утром 13 января составила 64,9 долларов за баррель, что на 0,08 доллара (12%) меньше их стоимости во время закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,01 доллара (0,02%) - до 59,03 доллара за баррель.

К закрытию предыдущих торгов цена контракта составляла 59,04 долларов за баррель, опустившись на 0,52 долларов (0,87%) по сравнению с предыдущей сессией.

Напомним, что 6 января цена на нефть Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с апреля 2019 на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее сообщалось, что цены на нефть и золото резко пошли в рост из-за убийства Сулеймани.

Также мы писали, что цены на нефть ускорили рост после обострения вызванного убийством генерала Сулеймани.