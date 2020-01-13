Двинский залив Белого моря, куда после августовского взрыва на ракетном полигоне под Архангельском могли попасть тонны ядов, закрыли для свободного плавания с 7 января до 19:00 6 февраля.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию морских портов западной Арктики.

Напомним, что после взрыва в августе судоходство в этой части Белого моря также ограничивали на месяц. Открывалась ли акватория после закрытия в августе, в пресс-службе администрации Архангельской области и в морском порту "Архангельск" не уточнили. Вопрос переадресовали Министерству обороны РФ.

История вопроса такова: 8 августа 2019 года на полигоне ВМФ под Нёноксой произошел взрыв на морской платформе в ходе испытаний ракеты. Погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и два представителя Минобороны, еще по три сотрудника каждого ведомства были ранены.

Также мы сообщали, что в аптеках Северодвинска и Архангельска пропал йод после взрыва на ракетном полигоне.

Как сообщала "Страна", эксперты по ядерным технологиям из США подозревают, что взрыв и выброс радиации 8 августа в воинской части под Архангельском произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерными двигателями, о которых президент РФ Владимир Путин упоминал в 2018 году.