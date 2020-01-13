После взрыва на ракетном полигоне под Архангельском залив Белого моря снова закрыли для свободного плавания
Двинский залив Белого моря, куда после августовского взрыва на ракетном полигоне под Архангельском могли попасть тонны ядов, закрыли для свободного плавания с 7 января до 19:00 6 февраля.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию морских портов западной Арктики.
Напомним, что после взрыва в августе судоходство в этой части Белого моря также ограничивали на месяц. Открывалась ли акватория после закрытия в августе, в пресс-службе администрации Архангельской области и в морском порту "Архангельск" не уточнили. Вопрос переадресовали Министерству обороны РФ.
История вопроса такова: 8 августа 2019 года на полигоне ВМФ под Нёноксой произошел взрыв на морской платформе в ходе испытаний ракеты. Погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и два представителя Минобороны, еще по три сотрудника каждого ведомства были ранены.
Также мы сообщали, что в аптеках Северодвинска и Архангельска пропал йод после взрыва на ракетном полигоне.
Как сообщала "Страна", эксперты по ядерным технологиям из США подозревают, что взрыв и выброс радиации 8 августа в воинской части под Архангельском произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерными двигателями, о которых президент РФ Владимир Путин упоминал в 2018 году.