В воскресенье, 12 января, на Reddit появились изображения одного заключенного из США с котом в вязаной шапке, который сидел у него на руках. Как утверждал автор поста, фото сделаны в тюрьме штата Индиана, в которой преступники за хорошее поведение могут завести себе кота, сообщает TJ.

Как отмечается, именно этот заключенный якобы сам связал для своего питомца шапочку. За сутки этот пост набрал 90 тысяч лайков и попал в топ Reddit.

Фото: Reddit

Как выяснило издание, в 2015 году исправительное учреждение Пендлтон в Индиане начало сотрудничество с Лигой защиты животных (APL). Вместе они запустили программу F.O.R.W.A.R.D. - "Реабилитация кошек и правонарушителей с любовью, исправлением и преданностью". И в рамках этой инициативы заключённым действительно разрешается проводить время с кошками.

В чём суть идеи: многие кошки в приютах растут в условиях изоляции, что зачастую делает их враждебными по отношению к людям. Следовательно, их шансы получить новый дом уменьшаются. Чтобы помочь кошкам снова доверять людям, заключённые кормят их, ухаживают и убирают за ними. Получается обоюдное сотрудничество: кошки с людьми становятся добрее, как и заключённые с питомцами.



Для кошек в одном из отсеков учреждения Пендлтон сделали специальный приют. К осени 2019 года там проживают уже 27 кошек. Они не принадлежат заключённым - в любой момент их могут забрать новые хозяева. Но до тех пор за каждым животным закреплён конкретный человек.

Получить доступ к котам может каждый правонарушитель с хорошим поведением в тюрьме, даже убийца. Сержант Дженнифер Райнхарт, руководитель программы, отмечает, что видит изменения в поведении заключённых, которые приучаются каждый день о ком-то заботиться и нести ответственность. "Думаю, это помогает им понять, какими людьми они хотят быть, чтобы перенести этот опыт после выхода на свободу", - говорит она.

Заключённые соглашаются с ней. "Думаю, я сижу тут с кошками, потому что это будто мой второй шанс, второй шанс стать другим человеком", - считает Джонатон Типсон. С ним солидарен и Брайан Харпер: "Я сделал множество ошибок в жизни, так что пытаюсь делать что-то хорошее. А помощь кошкам кажется правильным поступком".

В 2020 году программе исполняется пять лет. За это время некоторые кошки действительно забирали в новые семьи. Некоторые из хозяев - как раз бывшие заключённые.

Фото: Facebook/Pendleton Correctional Facility_FORWARD

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