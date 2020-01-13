Правительство отменит около 40% форм статистической отчетности предприятий. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Мы планируем отменить около 40% форм Госкомстата, которые заполняют украинские предприятия. Это является результатом аудита, который мы проводили в последние несколько месяцев", - написал он.

По словам Дубилета, речь идет о 43 формах из 110-ти. "Это не повлияет на качество и объемы информации, которые для государства готовит Госстат", - заверил чиновник.

Как пояснил Дубилет, главная идея реформы заключается в том, чтобы не собирать у предприятий информацию, которая и так есть у государственных органов, а также не используется для принятия управленческих решений.

В частности, отметил министр Кабинета министров, уже в этом году планируется отменить отчеты об использовании и запасах топлива (4-мтп), о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт), о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП ), использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ).

Кроме того, по словам Дубилета, также должны быть отменены отчеты об объемах реализованных услуг (1-услуги), по труду (1-ПВ), о деятельности общественной организации (1-ГО), о производстве промышленной продукции по видам (1-П), о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б), о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг), о ценах производителей промышленной продукции (1-цены), о деятельности учреждения высшего образования (2-3НК).

Фото: facebook.com/dubilet

Напомним, что Дубилет объяснил, что законы хотят публиковать в интернете, но с электронной подписью и меткой времени.

Также "Страна" писала, что правительство хочет упростить взаимодействие военкоматов с работодателями.

Напомним, Кабмин разрешил украинцам выбирать, в каком банке получать зарплату.