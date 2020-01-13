В Киевской подземке в 2019 году было зарегистрировано 806 преступлений. Одним из самых распространенных стало ношение наркотиков. Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на ответ управления Нацполиции в Киеве.

"Самым "популярным" преступлением стало ношение наркотиков без цели сбыта, по этой статьей зарегистрировали 303 уголовных производства, раскрыли - 166. Кражи заняли второе место, всего было зарегистрировано 288 случаев (раскрыли 45)", - уточнили в полиции.

Также в метрополитене зафиксировали 11 грабежей (раскрыты семь). Полицейские 36 раз находили у пассажиров метро оружие или боеприпасы (38 производств раскрыто). По фактам ложных минирований было начато 9 уголовных производств (2 раскрыты).

Отмечается, что в 2019 году на территории метрополитена умерли 11 человек, в том числе девять - своей смертью, еще двое покончили жизнь самоубийством.

Ранее мы писали, как разъяренная толпа устроила погром в метро Киева из-за "карточного" сбоя.

Также стало известно, что на станции метро Крещатик девушка не успела встать с эскалатора и угодила в ЧП.

Напомним, в Киеве парень потерял сознание в метро и его сбил поезд.