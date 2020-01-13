В Иран до 14 января прибудет в полном составе канадская группа быстрого реагирования (Standing Rapid Deployment Team, SRDT) в связи с катастрофой украинского самолета. Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

"Иран сегодня (12 января – Ред.) выдал больше виз. Мы ожидаем, что до 14 января постоянная команда быстрого развертывания будет полностью создана для выполнения своей важной работы. Вчера передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран, чтобы создать командный пункт для правительства Канады.

По состоянию на это утро визы выданы шести другим членам группы, которые сейчас находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности транспорта. Они завтра отправятся в Иран. Последний член SRDT прибудет в Анкару завтра, и мы ожидаем, что визу ему дадут быстро", - написал он.

Кроме того, Шампань заявил, что его ведомство отправило консульских работников Ванкувер, Эдмонтон, Виннипег, Монреаль, Оттаву и Торонто, чтобы они предоставляли услуги семьям жертв рейса PS752.

Шампань напомнил, что семьи жертв рейса № PS752 могут связаться с правительством напрямую.

Скриншот: Twitter/François-Philippe Champagne (FPC)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал, что никакие слова не могут унять боль тех, кто опечален, но они не одиноки: "Мы будем продолжать стоять с вами в последующие дни, недели, месяцы и годы".

Скриншот: Twitter/Justin Trudeau‏

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит ракетой в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.