Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции экс-нардепа Верховной Рады Александра Онищенко из Германии в Украину. Об этом сообщают "Украинские новости".

В ответе на журналистский запрос сообщается, что информация по делу касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и потому не может быть предоставлена СМИ. Так же Офис сообщил, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия, в связи с чем она не может быть обнародована.

Напомним, бывшего нардепа Александра Онищенко задержали в Германии еще в ноябре 2019 года. Немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину. На период рассмотрения этого вопроса суд должен определить Онищенко меру пресечения. Сейчас дата судебного заседания еще не известна.

По словам Игоря Мосийчука, люди, близкие к экс-президенту Порошенко, ищут бойцов в кругах добробатовцев для осуществления "наружного наблюдения" за Онищенко в случае его экстрадиции в Украину.

Как сообщала "Страна", народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива сообщил о готовящемся покушении на Александра Онищенко.