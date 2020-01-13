Сегодня стало известно, что глава Минкульта Владимир Бородянский и его заместители в декабре получили зарплаты на общую сумму более 2 миллионов гривен.

Данные об этом они внесли в декларации в декабре и в начале января (госслужащие декларируют ежемесячные зарплаты, если они превышают 100 тысяч гривен - Ред.). При этом выяснилось, что в Минкульте одни из самых высоких зарплат среди министерств. Хотя в других ведомствах топ-чиновники также сильно увеличили свои доходы.

"Страна" выяснила почему это произошло и как это соотносится с зарплатами обычных госслужащих и бюджетников.

Зарплаты Минкульта в декабре

В декабре глава Министерства культуры и его заместители, судя по электронным декларациям, получили зарплаты на общую сумму около 2 миллионов гривен. Самая скоромная зарплата в прошлом месяце была у министра. Хотя и она впечатляет - 112 904 грн. А больше всего получил госсекретарь министерства - 497 709 грн.

Зарплаты в министерстве в декабре

* Зарплата не превысила 100 тыс грн либо данные будут внесены позже

Владимир Бородянский занял кресло министра культуры, молодежи и спорта в августе 2019 года. Был гендиректором телеканала СТБ Виктора Пинчука, а в 2012 году возглавил медиагруппу StarLightMedia (медиа-холдинг Пинчука), где проработал до 2018 года. После победы Зеленского стал его внештатным советником.

Анатолий Максимчук - первый заместитель министра, идеолог скандального законопроекта о медиа.

Ирина Подоляк была народным депутатом предыдущего созыва. На внеочередных парламентских выборах получила в Львове лишь седьмое место в округе, где в 2014 году у нее была поддержка 41%.

Алексей Свирин на внеочередных выборах в парламент баллотировался по списку партии Вакарчука "Голос", но его 21-й номер оказался непроходным.

Светлана Фоменко с 2016 года занимала должность первого заместителя главы Минкульта. В конце 2019 года была назначена заместителем министра культуры по вопросам евроинтеграции.

Ростислав Карандеев работает главой комиссии по ликвидации Министерства культуры Украины, которое слили с нынешним министерством Бородянского.

Размер своего вознаграждения - почти полмиллиона - он прокомментировал "Стране".

"Вместе с декабрьской зарплатой мне была выплачена компенсация за неиспользованные в течение всего времени моей работы в Минкультуры отпуска. На момент ликвидации Минкультуры я имел неиспользованных 147 дней отпуска.

С учетом того, что мой месячный оклад в качестве госсекретаря составлял 24 тыс грн, доплату в 700 грн за 3-й ранг госслужбы и еще 50% за выслугу на должностях госслужбы, то и размер компенсации был немалый.

С января, пока я не буду освобожден Правительством от должности председателя комиссии или не перейду на другую работу, моя зарплата будет начисляться по стандартной для госслужбы схеме: оклад + доплата за ранг и выслугу лет", - сказал нам Карандеев.

Артем Биденко - известный человек на рекламном рынке. Долгое время был исполнительным директором Ассоциации наружной рекламы Украины. С 2015 года - в Министерстве информационной политики Украины на должности заместителя министра Юрия Стеця. В 2017 году был назначен на должность государственного секретаря Мининформполитики. Такую же должность занял в Минкульте с ноября 2019 года.

Биденко прокомментировал скандал с зарплатами "Стране".

"У меня за декабрь 34 тысячи грн на руки. Никаких больших премий не было", – сообщил "Стране" Артем Биденко. Кроме того, он отметил, что ему как госсекретарю полагается еще надбавка 40 тыс грн от Кабмина, которую он тоже не получил. "Из-за реорганизации нам ее (надбавку) не завели в бюджет в 2019 году. Поэтому я не мог ее получать. В этом году, по идее, будет. Остальное - я получал так же, как и в МИП, исходя из возможностей государственного бюджета", – сообщил чиновник (Биденко ранее был госсекретарем в ликвидированном Министерстве информполитики Украины).

Рекордную сумму заработал за декабрь Ростислав Карандеев, государственный секретарь ликвидированного Министерства культуры (он как и был ответственен за ликвидацию этого ведомства). Он задекларировал почти полмиллиона гривен дохода. Правда, в обновленном Министерстве Карандеев уже не работает.

"Это его компенсация по отпускам при увольнении. У меня была такая же – 139 тысяч грн в ноябре, я отразил это в изменениях в декларации", – прокомментировал премию экс-коллеги Биденко.

Премии заместителей министра он обсуждать отказался.

Сколько получают работники сферы культуры

Для сравнения мы, изучив сайты вакансий, собрали данные по зарплатам рядовых работников сферы культуры, который в 50-100 раз меньше, чем у топов в министерстве.

Например, Национальный музей Тараса Шевечнко ищет кассира на зарплату 5 226 грн.

Старшему научному сотруднику в музее Марии Заньковецкой предлагают 5 тысяч гривен.

Заведующего библиотекой в Харькове ищут на 3 700- 5 000 грн.

Библиотекарь в центральной библиотеке Днепра может претендовать на 4000.

Зарплаты в Минэкономики

Ведомство Бородянского не единственное, где зарплаты в последнее время пошли в гору.

Месяц назад министр экономики Тимофей Милованов пожаловался на свою мизерную зарплату. "Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 -20 тысяч гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - сообщил Милованов. Он добавил, что министр должен получать от 5 до 10 тысяч долларов".

Судя по поданным формам изменений в декабре 2019 года, министр получил зарплату меньше 100 тыс грн, а вот его замам насчитали гораздо больше - от 135 тысяч до 315 тысяч.

Зарплаты в министерстве в декабре

Должность ФИО 11 декабря 26 декабря Всего, грн

Первый замминистра Павел Кухта 145 541 143 231 288 772 Замминистра Тарас Высоцкий 116 957 150 153 267 110 Замминистра Дмитрий Романович 129 913 152 668 282 581 Замминистра Сергей Николайчук 143 609 171 409 315 018 Замминистра Светлана Панаотиди 134 441 143 738 278 179 Замминистра Тарас Качка 135 555 107 555 243 110 Замминистра Юлия Свириденко 135 713 145 230 280 943 Госсекретарь Александр Черных * 135 104 135 104

* Зарплата не превысила 100 тыс грн либо данные будут внесены позже

В ноябре зарплата самого министра Милованова составляла 64 тыс гривен.

Сколько получили в Минцосполитики

Есть чиновники-рекордсмены по зарплатам и в Минсоцполитики.

Так, больше 100 тысяч гривен в декабре получили министр Юлия Соколовская и госсекретарь Елена Богачова.

Зарплаты в министерстве в декабре

Должность ФИО 12 декабря 26 декабря Всего, грн Министр Юлия Соколовская 124 634 124 634 Замминистра Сергей Нижинский * Замминистра Олег Коваль * Замминистра Виталий Музыченко * Замминистра Наталья Ненюченко * Госсекретарь Елена Богачова 336 838 336 838

* Зарплата не превысила 100 тыс грн либо данные будут внесены позже

При этом в ответе на запрос "Слово и дело" в министерстве указали другие суммы за декабрь.

Министр соцполитики Юлия Соколовская заработала в декабре 216 783 грн. Оклад составил 15 238 грн (столько же за интенсивность работы), за выслугу лет – 3 657 грн, за работу с гостайной – 3 047 грн, отпускные – 1 526 грн, премия за октябрь – 26 182 грн, премия за ноябрь – 25 905 грн, премия за декабрь – 30 476 грн, материальная помощь на оздоровление – 47 394 грн (столько же помощь для решения социально-бытовых вопросов), индексация – 724 грн.

Заместителю министра Наталье Ненюченко начислили - 131 487 грн. При этом оклад – 14 000 грн (столько же за интенсивность), за выслугу лет – 7 000 грн, за работу с гостайной – 1 200 грн, премия – 30 800 грн, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 63 726 грн, индексация – 760 грн.

Заместитель министра Олег Коваль заработал 168 143 грн в декабре. Оклад составил 12 666 грн (столько же за интенсивность), за выслугу лет – 1 380 грн, премия – 27 867 грн, отпускные – 3 759 грн, материальная помощь на оздоровление – 53 181 грн (столько же помощь для решения социально-бытовых вопросов), командировочные – 2 753 грн, индексация – 688 грн.

Зарплата заместителя министра Виталия Музыченко в прошлом месяце составила 65 440 грн. Оклад – 14 тысяч гривен (столько же за интенсивность), за выслугу лет – 5 880 грн, премия – 30 800 грн, индексация – 760 грн.

Еще один заместитель Сергей Нижинский заработал в декабре 166 842 грн. Оклад – 14 тыс. грн (столько же за интенсивность), за выслугу лет – 3 360 грн, за работу с гостайной – 1 200 тыс. грн, премия – 30 800 тыс. грн, отпускные – 3 792 грн, пересчет зарплаты за ноябрь – минус 5 722 грн, командировочные за ноябрь – 3 898 грн, помощь на оздоровление – 50 376 грн (столько же помощь для решения социально-бытовых вопросов), индексация – 760 грн.

Жалобы министров

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет ранее сообщал, что министры просят увеличить зарплаты, поскольку на нынешнюю зарплату, по их словам, сложно содержать семью.

По словам Дубилета, многие министры пришли из бизнеса, где они могли бы иметь в разы больше денег, чем в Кабмине.

Но сейчас, как видим, во многих случаях материальное благосостояние чиновников значительно выросло.

Причем произошло это буквально в последние месяцы - уже при новом Кабмине.

"Было несколько решений уже нового правительства, по которым были установлено несколько новых видов доплат и надбавок. Раньше их не было. К примеру, была назначена надбавка за рост ВВП, в определенном количестве. Хотя, я не понимаю, какое отношение имеют министры к росту ВВП. Дальше идут надбавки и премии за различные достижения, в сотнях процентах кратности, от зарплаты. Моя жизнь, к примеру, в пять раз не улучшилась, как и у многих. А у министров - наоборот. Сами себе начальники - назначили, получили премии. Интересно, как соотносятся их зарплаты с другими, не менее важными чинами в Украине. Понятно, что на них лежит ответственность, тяжелый график, но не в таких масштабах. Вероятно я будут прав, если скажу, что это вызывает недоумение и обиду у рядовых сотрудников и сотрудников среднего звена, которые работают в не менее напряженном графике, в том же турборежиме, а получают в разы меньшие деньги", - сказал заместитель главы ФПУ Александр Шубин.

Юрист Павел Кушнирюк рассказал "Стране", что данные новации яляются сомнительными, так как премии для госслужащих в Украине регулируются с помощью нормативного акта о премировании ("Об утверждении Типичного положения о премировании государственных служащих органов госвласти, других госорганов, их аппаратов (секретарей)"). Согласно этому документу, размер премий не должен превышать 30% от всего оклада.

"То есть, если оклад 10 тысяч гривен, то премия не больше трех тысяч гривен. И у вас, наверное, возникает логичный вопрос: "А как так получилось с зарплатами в министерстве Бородянского?" Министр не является госслужащим, он менеджер, который подчиняется Кабинету министров. Он сам себе не может выплатить премию, это ответственность его прямых руководителей – членов Кабмина. А зарплата заместителей регулируется этим актом о премировании. То есть премии своим замам выписывает министр. Я понимаю, что они сознательно не шли бы на грубое нарушение, поэтому возможно они воспользовались какими-то новыми административными актами или назвали не "премией", а каким-то другим словом. Все эти премии выплачиваются из Фонда оплаты труда. Суммы, заложенные на премии в этом фонде, не могут превышать 20% предусмотренных средств на премии. Также есть премии от экономии средств. Это значит, что, если государство выделяет средства на 100 людей, а по факту работает только 60, то средства остальных 40 неработающих распределяются между 60 людьми. Если бы премии заместителям Бородянского распределили между всеми сотрудниками, то может, люди работали лучше", - считает Павел Кушнирюк.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в комментарии "Стране" по поводу зарплат в Минкульте сказал, что в Европе такого разброса в зарплатах нет. По его словам, выписывать себе такие большие премии чиновникам позволяют нормативные документы.

"Все базируется на нормативных документах, которые позволяют выписывать такие большие премии для сотрудников. Например, надбавки за законотворческую работу, за сверхурочную работу. Но это очень субъективно оценивается", - рассказал экс-заместитель министра.

При этом, как он отметил, что объективных критериев, которые формируют уровень премий для сотрудников при сомнительных достижения, просто нет.

"Мы видим, как руководство министерства рисует и выплачивает себе такие большие зарплаты, в то время как простые сотрудники госпредприятий получают куда меньше. Я оцениваю такие зарплаты для топ-менеджеров крайне негативно, потому что это показывает социальную несправедливость как по отношению к сотрудникам министерства по вертикале, так и работникам на госпредприятиях", - добавил он.

По словам Кавы, в европейских странах не существует такого большого разброса в заработной плате между руководством и простыми, средними сотрудниками. При этом украинские министры и их заместители получают более высокую зарплату, чем чиновники на аналогичных должностях в государствах Западной Европы (в минкульте, как видим, зарплаты у заместителей министров достигают 15 тысяч евро).

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что ему сложно сказать, за что конкретно были насчитаны зарплаты в Минкульте.

"Министр и его команда должны сами обосновать полученные деньги. Насколько это законно, думаю, что вполне. Возможно, это результат экономии каких-то средств в течение года, которое решили потратить не на развитие гуманитарной политики, а на поощрения команде министра, Но мне не понятны их достижения, в этом главный вопрос - за какие заслуги. Ведомство, которое должно поддерживать СМИ, а вместо этого занимается запугиванием журналистов уголовными делами и делит их на "правильных" и "неправильных". Противоречия именно в этом. Не думаю, что кто либо из них работая в медиа мог бы получать зарплаты того же уровня, как на госслужбе. Где их достижения очень сомнительны" - прокомментировал глава НСЖУ "Стране".