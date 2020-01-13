Принц Гарри и Меган Маркл собираются дать большое интервью крупным американскими телеканалам ABC, NBC, CBS, а также известной телеведущей Опре Уинфри, если им не позволят отказаться от привилегий британской королевской семьи. Об этом сообщает The Sun.

Герцоги Сассекские уже связывались с рядом крупных американских СМИ. Также сообщают, что британская монархия не хочет, чтобы их "грязное белье" было обнародовано. В частности Меган и Гарри якобы намерены рассказать свою историю о том, как герцогиню заставили о многом молчать. Также супруги столкнулись в своей семье с расизмом и сексизмом.

Как сообщала "Страна", принц Гарри с женой решили отделиться от королевской семьи. Они решили сами зарабатывать себе на жизнь.