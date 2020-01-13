Глава Минкульта Украины Владимир Бородянский и его заместители отразили в декларациях совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму в 2 070 000 гривен. Об этом передает служба информации НСЖУ.

Итак, вот, какие зарплаты у верхушки Минкульта...

112 904 гривны. Владимир Бородянский, министр

"Журналист, который не выполняет профессионально своих обязанностей, - угроза для общества"

Фото: Громадське

6 января 2020 господин Бородянский проинформировал о существенных изменениях своего имущественного положения - задекларировал получение 27 декабря заработной платы в размере 112 904 грн. Это - один из самых маленьких размеров заработной платы, задекларированный руководителями Минкульта.

405 072 гривны. Анатолий Максимчук. Первый заместитель министра

"Государство просит, чтобы профессиональные журналисты придерживались стандартов и доносили до общества нужную информацию"

Фото: telegra.ph

Среднемесячный доход на прежнем месте работы - 164 000 грн. (Источник информации - Декларация за 2018 кандидата на должность gервого заместителя Министра, представленная 24 сентября 2019). С 2004 года Анатолий Максимчук работал на телеканале СТБ и в объединенном медиа-бизнесе - "Старлайт Медиа".

Первый заместитель vинистра культуры, молодежи и спорта был вынужден дважды заполнять форму о существенных изменениях имущественного положения в декабре, ведь оба раза получал зарплату в размере выше 50 прожиточных минимумов (закон обязывает публиковать такую ​​форму изменений, если одноразовый доход составляет более 101 000 грн). 20 декабря господин Максимчук задекларировал получение в министерстве зарплаты 16 декабря в размере 157 051 грн. А 28 декабря чиновник заполнил новую форму на получение 27 декабря второй части зарплаты - 248 021 грн. В общем - 405 072 гривен.

394 710 гривен. Ирина Подоляк, заместитель министра

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк считает, что следует прекратить финансирование национальных творческих союзов из государственного бюджета. Это должно распространиться на союзы писателей, журналистов и других художников.

Фото: telegra.ph

Среднемесячный доход на прежнем месте работы - 46 800 грн. (Источник информации - Декларация за 2019 год народного депутата перед увольнением, представленная 29 августа 2019 года). Ирина Подоляк была народным депутатом предыдущего созыва. На внеочередных парламентских выборах, инициированных Владимиром Зеленским, потеряла поддержку своих избирателей - получила в Львове лишь седьмое место в округе, где в 2014 году имела поддержку в 41%.

Заместитель Министра культуры, молодежи и спорта тоже дважды заполнила форму о существенных изменениях имущественного положения в декабре. 22 декабря госпожа Подоляк задекларировала получение в Министерстве зарплаты в размере 154 232 грн. А 5 января 2020 года чиновница отчиталась о получении 27 декабря второй части зарплаты - 240 478 грн. В общем - 394 710 гривен.

154 233 гривны. Владимир Шумилин, заместитель министра

"Все в украинском спорте должен соответствовать мировым стандартам. То есть в нашем спорте не должно быть слабых фигур. Все фигуры должны быть сильными. В частности, и наше министерство"

Фото: Укринформ

Среднемесячный доход на прежнем месте работы - 18 146 грн. (Источник информации - Декларация за 2018 год кандидата на должность заместителя министра, представленная 19 сентября 2019 года). В 2018 году Владимир Шумилин получал заработную плату в ООО "Спортпроект" и ООО "АТМ", в целом за год - 217 760 грн.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта пока задекларировал только получение существенного размера заработной платы в министерстве в декабре один раз - 16 декабря - в размере 154 233 грн.

В то же время, Владимир Шумилин, будучи заместителем министра, 19 декабря дважды задекларировал получение в октябре доходов от предпринимательской деятельности на общую сумму 260 000 грн.

366 068 гривен. Алексей Сивирин, заместитель министра

На внеочередных выборах в парламент Алексей Свирин баллотировался по списку партии Вакарчука "Голос". Его 21-е место оказалось непроходимым

Фото: Голос

Среднемесячный доход на прежнем месте работы - 113 519 грн. (Источник информации - Декларация за 2018 год кандидата на должность заместителя министра, представленная 19 сентября 2019 года). В 2018 году Алексей Свирин получал заработную плату в двух ООО: "МакКинзи и компания Украины" и "Истван", в целом за год - 1 362 229 грн.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта дважды задекларировал получение существенного размера заработной платы в министерстве. 16 декабря - в размере 151 051 грн. и 27 декабря - 215 017 грн. В общем - 366 068 грн.

139 303 гривны. Светлана Фоменко, заместитель министра

Фото: Укринформ

Светлана Фоменко с 2016 года занимала должность первого заместителя главы Минкульта. В конце 2019 года правительство Алексея Гончарука назначило Светлану Фоменко заместителем министра культуры, молодежи и спорта по вопросам евроинтеграции с 2 января 2020 года.

В 2019 году Светлана Фоменко работала в должности первого заместителя министра культуры Украины. Ее годовая зарплата составила 771 000 гривен, что в 92 раза больше годовой зарплаты ее мужа Дмитрия - 8 299грн, тоже отраженной в годовой декларации чиновницы. Соответственно, среднемесячный доход Светланы Фоменко в 2019 году составил 64 242 грн.

497 709 гривен. Ростислав Карандеев, государственный секретарь Министерства культуры

Фото: telegra.ph

Впервые в Правительстве господин Карандеев начал работать еще в 2008 году - заместителем vинистра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

30 декабря 2016 года Ростислав Карандеев был назначен государственным секретарем Министерства культуры Украины. Согласно годовой декларации за 2018 год, среднемесячная заработная плата чиновника составила 89 510 грн.

В декабре 2019 года Ростислав Карандеев получил заработную плату в Министерстве культуры тоже двумя большими траншами - 13 декабря в сумме 99 589 грн и 30 декабря в сумме 398 120 грн. В общем - 497 709 грн.

... Артем Биденко, государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Украины

Фото: Укринформ

С февраля 2015 начал работу заместителем министра информационной политики Юрия Стеця.

Согласно годовой Декларации Артема Биденко за 2018 год, его среднемесячная заработная плата составила 65 000 грн.

В базе данных Деклараций отсутствуют формы существенных изменений имущественного состояния госсекретаря Министерства культуры, молодежи и спорта за декабрь. Это может свидетельствовать, что аванс и зарплата Артема Биденко не превышают размер, необходимый для декларирования, то есть 101 000 грн. Или что декларация будет заполнена позже.

Ранее "Страна" сообщала, что Бородянский не пришел на дискуссию с журналистами по поводу "инквизиции" для СМИ.