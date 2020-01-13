Министр обороны США Марк Эспер не подтвердил слова американского президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США. Об этом сообщает CNN.

По словам Эспера, президент никогда не говорил, что есть разведданные по поводу четырех посольств. "То, что сказал президент в отношении четырех посольств, - это то, во что я тоже верю". Эспер также добавил, что не видел конкретной угрозы в отношении учреждений дипломатических миссий и что США имели "безупречные разведданные о нападении на посольство США в Багдаде".

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к нации после иранских обстрелов и рассказал, зачем США ликвидировали Касема Сулеймани, назвав его террористом. "Он планировал новые нападения на американские цели, но мы остановили его", - сказал Трамп.

Как сообщала "Страна", госсекретаря Помпео возмутил новый обстрел авиабазы в Ираке.

Напомним, США угрожают Ираку заблокировать доступ к его деньгам, если потребуется вывод американских войск.