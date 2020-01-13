В американском Детройте скончался известный советский режиссер Константин Бромберг, который снял знаменитые советские фильмы "Приключения Электроника" и "Чародеи". Ему было 80 лет. О смерти режиссера сообщил сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - написал Идов. По его словам, после эмиграции в США Бромберг "ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался".

Фото: facebook.com/michaelidov

Последние годы Константин Бромберг жил в Соединенных Штатах. В 2011 году он планировал снять сериал по мотивам "Приключений Электроника", но проект так и не был реализован.

На сайте мемориальной часовни Hebrew Memorial Chapel в пригороде Чикаго появился некролог, в котором указано, что режиссер скончался еще 10 января.

Напомним, что Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В конце 1950-х годов он начал работать журналистом. В 1965 году закончил сценарный факультет ВГИКа и стал телережиссером. Работал в творческом объединении "Экран", а позже - на Одесской киностудии, где снял "Приключения Электроника" в 1979 году и "Чародеи" в 1982 году. Позднее эмигрировал в США.

Фото: hebrewmemorial.org

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