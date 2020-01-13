В Сумской области 12 января, недалеко от Тростянца, в кабине дизель-поезда, который направлялся в Мерчик Харьковской области, вспыхнул пожар. Слава Богу, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Сумской области.

Инцидент произошел около 15:45 на железнодорожной станции "Боромля". Она располагается в селе Новгородское, что в Тростянецком районе. По словам свидетелей, пассажиров эвакуировали из поезда. Железнодорожники начали тушить пожар самостоятельно с помощью огнетушителей. В итоге горящий вагон отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами отбуксировали на станцию "Смородино".

Спасатели прибыли на место происшествия через несколько минут после возгорания. В течение часа пожар ликвидировали. Пожарный поезд станции "Смородино" также помогал в тушении возгорания. В результате инцидента повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 квадратных метров. Однако задержки в движении не было.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки тепловоза.

Фото: sm.dsns.gov.ua

Похожий пожар недавно случилась в Николаевской области. Здесь горел тепловоз пассажирского поезда сообщением "Харьков – Херсон".

Напомним, в Украине возбудили дело после проезда пассажирского поезда из России по Крымскому мосту. А нардеп Гончаренко нашел позитив в запуске поездов по Крымскому мосту.