В воскресенье, 12 января, во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские инструкторы, были ранены четыре человека. Госсекретарь США Майк Помпео, у которого Ирак потребовал прислать дипломатов и обсудить вывод войск из страны, сообщил на своей странице в Twitter, что разгневан из-за ракетного удара.

"Возмущен сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ. Эти длительные нарушения суверенитета Ирака группами, которые не поддерживают иракское правительство должны прекратиться", - написал Помпео.

Фото: twitter.com/SecPompeo

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп обратился к нации после иранских обстрелов.

Напомним, США угрожают Ираку заблокировать доступ к его деньгам, если потребуется вывод американских войск.