Во вторник, 14 января, в столице у здания Верховной Рады планируют возобновить протестные акции по поводу закона о рынке земли. Об этом сообщает "Объединенный штаб защиты украинской земли" в Facebook.

Сообщается, что сбор участников акции пройдет в 07:45, а сами акции протеста продлятся до 17 января.

Фото: https://www.facebook.com/Zemlyatavolya

Ранее "Страна" сообщала, как переписали законопроект по продаже земли и какие лазейки там появились.

Как сообщала "Страна", за закон об обороте сельскохозяйственных земель проголосовали в первом чтении, однако принять его в целом не удалось - подготовка к голосованию обернулась акциями протеста и скандалом в Верховной Раде.

После этого закон попытаются принять спешно, а голоса будут собирать при"при помощи папки и конверта" (то есть - при помощи подкупа и угрозы возбуждения уголовных дел).