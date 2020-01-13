Сегодня ночью, 13 января, в Днепре произошло не совсем обычное ДТП. Здесь водитель Nissan не справился с управлением и сначала врезался в Dacia, а затем пролетел по воздуху и повис на заборе, ограждающем спортплощадку в частном доме.

Об этом передает Информатор.

ЧП произошло около 00:30 на улице Криворожской. По предварительным данным, пьяный водитель ехал по улице Криворожской в сторону улицы Киевской. После того, как он зацепил Dacia, Nissan подбросило вверх, авто залетело на бетонные блоки, которые и стали своеобразным трамплином, отправившим автомобиль в дальнейший полет. В итоге Nissan перелетел через гараж и повис на заборе частного дома.

Вид "летающего авто" изнутри, скриншот: dp.informator.ua

Водитель "летающего авто" был госпитализирован в городскую клиническую больницу №16.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре из-за перебегающей дорогу собаки перевернулся внедорожник.