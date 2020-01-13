Президент США Дональд Трамп, похоже уже четко определился с дальнейшей тактикой и стратегией в отношении Ирана, после того как был уничтожен украинcкий Boeing. Глава Белого дома заявил о том, что его уже совершенно не интересует вернется ли Тегеран за стол переговоров или нет.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter комментируя соотвтетствующее заявление своего советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Ранее О'Брайен высказал мнение, что Тегерану необходимо сначала от чего-то отказаться, чтобы получить "привилегию вести переговоры с США".

В ответ на это Трамп и написал, что его не интересует, будет Иран вести переговоры или нет.

"Советник по национальной безопасности предположил сегодня, что санкции и протесты уже "перекрыли кислород" Ирану и заставят его начать переговоры. На самом деле, мне все равно, начнутся переговоры или нет", - написал американский лидер.

Трамп добавил, что отношения двух государств зависит только от Тегерана, отметив, что не приемлет никакого ядерного оружия и расправ над протестующими.

Фото: witter.com/realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп и МИД Ирана поругались в Twitter на древнем языке фарси.