Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оригинально прокомментировал новость о том, что по итогам минувшего года Украина стала третьей страной в мире по объемам сельхозэкспорта в страны Евросоюза (после США и Бразилии - Ред.).

Экс-глава МИД считает, что радоваться особо нечему, потому что Украины вывозит в основном сырье. Об этом Павел Климкин написал в своем Twitter.

"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером с/х продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья", - написал Павел Климкин.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Украина будет производить и экспортировать коньяк и шампанское до 2026 года.

Так же мы рассказывали, что в Украине экспортные потери от российских санкций оценили в $31 млн.