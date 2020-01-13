В Днепропетровской области разыгралась страшная трагедия, жертвами которой стали четыре человека, среди которых и девочка-подросток.

Здесь, возле села Вишневое автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, по неизвестной пока причине, ушел на дно пруда. Все, кто находились в салоне авто - мужчина, две женщины и ребенок (14-летняя дочь хозяина машина - Ред.) - погибли.

Об этом передает пресс-служба областного управления ГСЧС.

"12 января в 19:05 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Пятихатском районе, у села Вишневое на местном пруду.

По указанному адресу немедленно было направлено дежурное отделение 54-й государственной пожарно-спасательной части управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что ориентировочно, во время следования по плотине пруда, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Автомобиль находился в 5 м от берега, на глубине 2-3 м. Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне были обнаружены тела 4четверых погибших", - уточнили в пресс-службе ГСЧС.

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Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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