Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, вслед за президентом РФ Владимиром Путиным, так же высказался о способности Москвы достроить газопровод "Северный поток-2" собственными силами несмотря на санкции США, из-за которых швейцарская компания Allseas вышла из проекта.

Алексей Миллер в эфире канала "Россия 1" повторил тезис, что Россия сможет сама завершить строительство "Северного потока-2", как передает РБК.

Глава "Газпрома" так же отметил, что технологических препятствий для осуществления проекта без привлечения иностранных компаний нет.

"Конечно, все это потребует несколько большего времени", - все же был вынужден признать Алексей Миллер.

Ранее "Страна" в материале "Вода и медленные трубы" выясняла, достроят ли "Северный поток-2" после санкций США.