Российский историк Олег Соколов, который убил и расчленил свою аспирантку-любовницу Анастасию Ещенко начал писать в СИЗО роман и уже предложил тюремной администрации своего рода сделку. Ученый-маньяк хочет что бы ему предоставили право работать за компьютером. А вместо этого он готов уступить державе половину гонорара, которой получит после публикации своего произведения.

Об этом передает канал 360.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников посетил Соколова в СИЗО и рассказал, что Олег Соколов продолжает писать свой роман и планирует выпустить анонс до завершения следствия.

"Сам роман он собирается писать уже в колонии. Профессор, с его слов, надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать свой срок, пойдет на встречу и разрешит работать на компьютере. Соколов, в свою очередь, готов будет отдать половину гонорара в пользу казенного учреждения, где будет отбывать наказание", - уточнил Мельников.

Он также напомнил, что обвиняемого перевели из центра психиатрии в СИЗО-2. Теперь у Соколова есть телевизор в камере, что, как отметил Мельников, "значительно облегчило его пребывание в местах принудительного содержания". Кроме того, в следственном изоляторе есть хорошая библиотека с обширным фондом.

"Профессор так же отметил, что "Бутырка" в сравнении с другими местами принудительного содержания, где ему пришлось побывать, занимает уверенное первое место по условиям содержания", - заключил Мельников.



Напомним, что 9 января адвокат Александр Почуев сообщил, что Олега Соколова перевели из центра психиатрии в следственный изолятор, однако экспертиза еще не завершена.

Бывшего доцента питерского госуниверситета Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. По информации следствия, профессор выстрелил в девушку из обреза после ссоры. Позже он расчленил тело и пытался по частям утопить его в реке Мойке. В один из таких подходов к воде он оступился и упал, полицейские нашли у него в рюкзаке отрезанные женские руки.

Соколов признал свою вину, после чего его поместили в следственный изолятор "Кресты", а затем перевели в московскую "Бутырку", где поместили психлечебницу.





