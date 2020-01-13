Единственная женщина в истории Ирана, которая получила олимпийскую награду, сбежала из страны, заявив, что не может жить чучелом, которое "они хотели из меня сделать".

"Должна ли я начать с привета, прощания или с соболезнований?", написала 21-летняя Кимия Ализаде в Instagram используя фарси, на котором ругались сегодня Дональд Трамп и МИД Ирана в Twitter.

Спортсменка сопроводила публикацию черно-белой фотографией, на которой она закрывает лицо руками.

"Привет угнетенный народ Ирана, до свидания благородный народ Ирана, поздравляю вас всегда горячие люди Ирана. Как хорошо ты меня знаешь? Только то, что вы видели на соревнованиях, по телевидению или в присутствии властей. Позвольте мне теперь свободно представить мою цензурированную личность", написала Ализаде.

"Я иду еще дальше и говорю, что я никогда не был таким, как прежде: "Я не Кимия Ализаде, не создатель истории, не герой, не флагманский караван Ирана". Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране, которые годами болеют за меня. [...]", считает Ализаде.

"Я носила все, что они мне говорили. Каждое предложение, которое они хотели, я повторял. Всякий раз, когда они считали нужным, они обирали меня", жалуется спортсменка.

"Они положили мои медали себе и приписали это своему управлению и такту. Мне было все равно. Никто из нас не заботится о них, мы - инструменты. Только те металлические медали важны для покупки и политической эксплуатации по любой цене, которую они сами установили, но в то же время, чтобы унижать, они говорят: достоинство женщины не в том, чтобы вытягивать ноги!", заявила Кимия.

"Я тоже просыпаюсь по утрам. Тогда как я могу быть чучелом, которое они хотели из меня сделать?", написала Ализаде.

Ализаде выиграла бронзовую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Девушка написала, что Иран виновен в "лжи" и "несправедливости" по отношению к спортсменам страны. Далее она заявила, что все, что она хочет, это "тхэквондо, безопасности и счастливой и здоровой жизни".

Название страны, куда сбежала спортсменка не разглашается, однако иранские медиа пишут о Нидерландах.

Кимия Ализаде Зонузи (перс. کیمیا علیزاده زنوزی) родилась 10 июля 1998 года - иранская спортсменка. Ализаде выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг в тхэквондо на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, победив шведскую спортсменку Никиту Гласнович. Она стала первой иранской женщиной, завоевавшей медаль на летних Олимпийских играх. Она также выиграла золотую медаль в категории 63 кг среди женщин на юношеской Олимпиаде в Нанкине в 2014 году. Она победила Джейд Джонс - обладательницу золотых медалей в Лондоне-2012 и в Рио-де-Жанейро-2016 уже на чемпионате мира 2015 года, где также завоевала бронзовую медаль. Она также выиграла серебряную медаль два года спустя на чемпионате мира по тхэквондо 2017 года

Ализаде не первый иранский спортсмен, отправившийся в Европу в знак протеста. В ноябре Германия предоставила статус убежища иранскому дзюдоисту Саиду Моллеи.

27-летний дзюдоист попал в заголовки газет после того, как проигнорировал требования иранских официальных лиц отказаться от участия в чемпионате мира по дзюдо, чтобы избежать конкуренции с израильтянами. После проигрыша в полуфинале он отправился в Германию, чтобы начать процесс подачи заявления о предоставлении убежища.

Ранее "Страна" сообщала, что чемпионка мира по шахматам из Украины отказалась защищать титул из-за нарушения прав женщин в Саудовской Аравии