Единственная медалистка летней Олимпиады из Ирана сбежала в Европу
Единственная женщина в истории Ирана, которая получила олимпийскую награду, сбежала из страны, заявив, что не может жить чучелом, которое "они хотели из меня сделать".
"Должна ли я начать с привета, прощания или с соболезнований?", написала 21-летняя Кимия Ализаде в Instagram используя фарси, на котором ругались сегодня Дональд Трамп и МИД Ирана в Twitter.
Спортсменка сопроводила публикацию черно-белой фотографией, на которой она закрывает лицо руками.
"Привет угнетенный народ Ирана, до свидания благородный народ Ирана, поздравляю вас всегда горячие люди Ирана. Как хорошо ты меня знаешь? Только то, что вы видели на соревнованиях, по телевидению или в присутствии властей. Позвольте мне теперь свободно представить мою цензурированную личность", написала Ализаде.
"Я иду еще дальше и говорю, что я никогда не был таким, как прежде: "Я не Кимия Ализаде, не создатель истории, не герой, не флагманский караван Ирана". Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране, которые годами болеют за меня. [...]", считает Ализаде.
"Я носила все, что они мне говорили. Каждое предложение, которое они хотели, я повторял. Всякий раз, когда они считали нужным, они обирали меня", жалуется спортсменка.
"Они положили мои медали себе и приписали это своему управлению и такту. Мне было все равно. Никто из нас не заботится о них, мы - инструменты. Только те металлические медали важны для покупки и политической эксплуатации по любой цене, которую они сами установили, но в то же время, чтобы унижать, они говорят: достоинство женщины не в том, чтобы вытягивать ноги!", заявила Кимия.
"Я тоже просыпаюсь по утрам. Тогда как я могу быть чучелом, которое они хотели из меня сделать?", написала Ализаде.
Ализаде выиграла бронзовую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Девушка написала, что Иран виновен в "лжи" и "несправедливости" по отношению к спортсменам страны. Далее она заявила, что все, что она хочет, это "тхэквондо, безопасности и счастливой и здоровой жизни".
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با سلام آغاز کنم، با خداحافظی یا تسلیت؟ سلام مردم مظلوم ایران، خداحافظ مردم نجیب ایران، تسلیت به شما مردم همیشه داغدار ایران. شما مرا چقدر میشناسید؟ فقط آنطور که در مسابقات، در تلویزیون، یا در حضور مقامات دیدهاید. اجازه دهید حالا آزادانه، هویت سانسور شدهام را معرفی کنم. میگویند کیمیا پس از این چیزی نخواهد شد. خودم از این هم فراتر میروم و میگویم قبل از این هم چیزی نبودهام: «من کیمیا علیزاده، نه تاریخسازم، نه قهرمانم، نه پرچمدار کاروان ایران» من یکی از میلیونها زن سرکوب شده در ایرانم که سالهاست هر طور خواستند بازیام دادند. هر کجا خواستند بردند. هر چه گفتند پوشیدم. هر جملهای دستور دادند تکرار کردم. هر زمان صلاح دیدند، مصادرهام کردند. مدالهایم را پای حجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند. من برایشان مهم نبودم. هیچکداممان برایشان مهم نیستیم، ما ابزاریم. فقط آن مدالهای فلزی اهمیت دارد تا به هر قیمتی که خودشان نرخ گذاشتند از ما بخرند و بهرهبرداری سیاسی کنند، اما همزمان برای تحقیرت، میگویند: فضیلت زن این نیست که پاهایش را دراز کند! من صبحها هم از خواب بیدار میشوم پاهایم ناخودآگاه مثل پنکه میچرخد و به در و دیوار میگیرد. آنوقت چگونه میتوانستم مترسکی باشم که میخواستند از من بسازند؟ در برنامه زنده تلویزیون، سوالهایی پرسیدند که دقیقاً بخاطر همان سوال دعوتم کرده بودند. حالا که نیستم میگویند تن به ذلت دادهام. آقای ساعی! من آمدم تا مثل شما نباشم و در مسیری که شما پیش رفتید قدم برندارم. من در صورت تقلید بخشی از رفتارهای شما، بیش از شما میتوانستم به ثروت و قدرت برسم. من به اینها پشت کردم. من یک انسانم و میخواهم بر مدار انسانیت باقی بمانم. در ذهنهای مردسالار و زنستیزتان، همیشه فکر میکردید کیمیا زن است و زبان ندارد! روح آزرده من در کانالهای آلوده اقتصادی و لابیهای تنگ سیاسی شما نمیگنجد. من جز تکواندو، امنیت و زندگی شاد و سالم درخواست دیگری از دنیا ندارم. مردم نازنین و داغدار ایران، من نمیخواستم از پلههای ترقی که بر پایه فساد و دروغ بنا شده بالا بروم. کسی به اروپا دعوتم نکرده و در باغ سبز به رویم باز نشده. اما رنج و سختی غربت را بجان میخرم چون نمیخواستم پای سفره ریاکاری، دروغ، بی عدالتی و چاپلوسی بنشینم. این تصمیم از کسب طلای المپیک هم سختتر است، اما هر کجا باشم فرزند ایران زمین باقی میمانم. پشت به دلگرمی شما میدهم و جز اعتماد شما در راه سختی که قدم گذاشتهام، خواسته دیگری ندارم.
Название страны, куда сбежала спортсменка не разглашается, однако иранские медиа пишут о Нидерландах.
Кимия Ализаде Зонузи (перс. کیمیا علیزاده زنوزی) родилась 10 июля 1998 года - иранская спортсменка. Ализаде выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг в тхэквондо на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, победив шведскую спортсменку Никиту Гласнович. Она стала первой иранской женщиной, завоевавшей медаль на летних Олимпийских играх. Она также выиграла золотую медаль в категории 63 кг среди женщин на юношеской Олимпиаде в Нанкине в 2014 году. Она победила Джейд Джонс - обладательницу золотых медалей в Лондоне-2012 и в Рио-де-Жанейро-2016 уже на чемпионате мира 2015 года, где также завоевала бронзовую медаль. Она также выиграла серебряную медаль два года спустя на чемпионате мира по тхэквондо 2017 года
Ализаде не первый иранский спортсмен, отправившийся в Европу в знак протеста. В ноябре Германия предоставила статус убежища иранскому дзюдоисту Саиду Моллеи.
27-летний дзюдоист попал в заголовки газет после того, как проигнорировал требования иранских официальных лиц отказаться от участия в чемпионате мира по дзюдо, чтобы избежать конкуренции с израильтянами. После проигрыша в полуфинале он отправился в Германию, чтобы начать процесс подачи заявления о предоставлении убежища.
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