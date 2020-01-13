В китайском городе Ухань от пневмонии после вспышки ранее неизвестного вируса умер 61-летний мужчина. Об этом сообщает Reuters.

Так, на данный момент неизвестно, стал ли вирус причиной смерти мужчины. До этого у него диагностировали опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

"Вспышка неизвестного вируса произошла в Китае в декабре. Всего вирус обнаружили у 41 человека, семеро из них находятся в критическом состоянии. Многие из заразившихся были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще 739 человек, которые контактировали с больными, не выявлены симптомы заражения. А начиная с 3 января, новых случаев заражения не зафиксированы.

Позже выяснилось, что речь может идти о новом виде коронавируса. Однако точно говорить об этом рано.

Напомним, китайские эмбриологи успешно добыли яйцеклетки из вспомогательных клеток яичника мыши. Они показали, что такой метод безопасен для генома клеток и позволяет получить полностью жизнеспособное потомство.

Также "Страна" писала, что в украинской столице умерла от гриппа 55-летняя женщина. Она обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни.