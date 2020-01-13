Исполнительный комитет Уманского городско совета утверждает, что в городе 10 января не было масштабного конфликта с евреями на могиле раввина Нахмана, о котором сообщил сайт Yeshiva World News.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенной Еврейской Общины Украины со ссылкой на сообщение горсовета.

"10 января произошел инцидент между работниками охранной фирмы и хасидами, устанавливаются обстоятельства конфликта. Участники конфликта тяжких телесных повреждений не имеют. Конфликт произошел на бытовой почве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о массовом характере конфликта, а также использовании палок и холодном оружии не соответствуют действительности. Более того, хасиды встретились утром, 12 января, с местными чиновниками и договорились об усилении хоаны могильного комплекса раби Нахмана.

Уманский городской совет также утверждает, что "ни этнического или религиозного основания ни в начале, ни в течение конфликта не было".