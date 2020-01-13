Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон признают "дестабилизирующую роль Ирана в регионе" и, в то же время, призывают Тегеран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке.

Текст совместного заявления трех первых лиц европейских стран обнародовала пресс-служба Елисейского дворца.



В заявлении сначала напоминается о том, что ранее Франция, Германия и Великобритания выражали "сожаление и обеспокоенность" по поводу выхода в мае 2018 года Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе - так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий.

Вслед за этим говорится о том, что все остальные стороны СВПД - Франция, Великобритания, Россия, Китай и Иран, до недавнего времени, "вопреки самым трудным обстоятельствам", сохраняли приверженность соглашению.

"Важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по договору", - говорится в заявлении и подчеркивается, что в Париже, Лондоне и Берлине "выразили глубокую озабоченность действиями, предпринимаемыми Ираном с июля 2019 года".

В обращении подчеркивается, что "недавние события сделали очевидной дестабилизирующую роль Ирана в регионе, в частности, посредством действий Корпуса стражей исламской революции и спецподразделения "Кудс".

"Мы принимаем к сведению заявление Ирана относительно уничтожения рейса МАУ (Международных авиалиний Украины) PS752 и обязуемся работать с Ираном на следующих этапах", - также говорится в обращении.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп попросит европейских лидеров выйти из ядерной сделки с Ираном.