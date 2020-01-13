Главный командир Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами заявил, что сожалеет о трагедии с украинским самолетом и что хотел бы быть на его борту. Об этом он заявил во время выступления в парламенте, передает CNN.

"Мы допустили ошибку. Некоторые из наших соотечественников погибли за нашу ошибку, но это было нечаянно. За всю свою жизнь я настолько не жалел, как сейчас. Никогда. Хотелось, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними", - сказал он.

Салами добавил, что надеется на прощение Господа, иранского народа и семей всех погибших.

Как сообщала "Страна", утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский "Боинг". Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции. Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Также мы писали, что появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, который призвал наказать всех виновных в трагедии. При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания не сомневалась в действиях своего экипажа.

Напомним, Верховный лидер Ирана Али Хименеи заявил, что результаты расследования крушения украинского "Боинга" будут обнародованы.

Специалистам на месте крушения "Боинга" удалось выяснить, что удар от ракеты пришелся по кабине пилотов сбитого украинского самолета МАУ. В результате этого, отключилось оборудование, отвечающее за подание сигнала о полете. Также появились свежие снимки с места крушения авиасудна.

После этого командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде признался, что захотел покончить с жизнью, чтобы "не быть свидетелем этой трагедии".

Кроме того, мы писали, что МВД Украины направило в Иран ДНК-образцы родственников украинцев, которые погибли в результате крушения самолета.

По словам президент МАУ Евгения Дыхне, сказанным во время пресс-конференции, посвященной трагедии в Иране, большинство погибших в трагедии будут похоронены в той же стране.