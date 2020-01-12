Во время сильного ливня с грозой в Объединенных Арабских Эмиратах, в самое высокое здания мира - небоскреб Burj Khalifa ударила молния. Кадры опубликовал шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в Instagram.

"Точка удара молнии", - говорится в подписи.

Уточняется, что из-за сильного ливня в Дубае оказались затоплены несколько городских трасс, из-за чего движение было практически парализовано. Ряд авиарейсов отменили или перенаправили в другие аэропорты.

Согласно прогнозу синоптиков, непогода продлится минимум до начала недели.

Фото: instagram.com/faz3

Напомним, 20 октября прошлого года в результате удара молнии на юге Грузии произошла нелепая трагедия. Здесь в горах погиб пастух и десятки овец. Тело пастуха обнаружили пограничники в горах недалеко от села Самеба рядом с границей с Арменией.

Также "Страна" писала, что четыре человека погибли в результате попадания молнии в группу туристов. Трагедия произошла во время сильной бури в польских Татрах