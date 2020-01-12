Вечером в субботу, 11 января, во Львове из четвертого этажа многоэтажки выпала 21-летняя девушка. При осмотре оказалось, что у нее порезаны вены на руке, передает пресс-служба общественной организации "Варта 1".

Видео: YouTube/VARTA1

"Инцидент произошел на улице Таджицкой, 17. Девушка поссорилась с парнями, с которыми находилась в квартире, порезала себе вены на руке и выпрыгнула из 4-го этажа. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

Фото: varta1.com.ua

Также в организации уточнили, что виновников инцидента уже задержали. Все они – жители Львова.

Фото: varta1.com.ua

Напомним, в столице 24 декабря прошлого года было найдено тело пожилого мужчины, который свел счеты с жизнью, выбросившись из многоэтажки. Его обнаружила девушка, которая вышла покурить.

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