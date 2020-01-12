Одесский музей "Пороховая башня", расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, ограбили дважды за одни выходные. Об этом сообщил директор заведения Артем Погосенко.

Фото: facebook.com/artem.pogosenko

"Они вернулись. Взломаны еще 2 витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат всё. Надо думать об охране", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/artem.pogosenko

Первый инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. По словам Погосенко, воры вскрыли замок, взломали витрины и вынесли старинные монеты и книги.

Фото: facebook.com/artem.pogosenko

"Все разбросали и зачем-то разбили окно. Спасибо ГУНП, провели все необходимые следственные действия. Даже собака с полицией приходила. Будем надеяться, что этих любителей старины задержат", - утверждал он.

Фото: facebook.com/artem.pogosenko

Напомним, в Киеве возле станции метро "Позняки" неизвестный, угрожая продавцу пистолетом, ограбил магазин мобильных телефонов.

Также мы писали, что известную украинскую певицу Анну Корсун, которая выступает под псевдонимом Маruv, обокрали в центре Киева вечером 11 января. Инцидент произошел вечером в районе улицы Богдана Хмельницкого.