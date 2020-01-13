Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин связан с нардепом от "Слуги народа". Об этом пишет пользователь Владимир Бондаренко в Facebook.

"Аваков объявил о задержании организатора нескольких наемных убийств. Это киевлянин Игорь Редькин (1964 г.р.). Редькин небедный человек, который кроме прочего учредил фирмы "Голден-Фіш" и "Блек Шрімп", владельцем которых является Юрий Аристов (нардеп от "Слуги народа")", - пишет Бондаренко.

Отметим, что Аристов - крупный предприниматель, один из ведущих импортеров рыбы и морепродуктов в Украину. В 2019 году стал депутатом по списку партии "Слуга народа".

Помимо прочего, как пишет Бондаренко, Аристов учредил компанию "Норин Плюс" (ранее называлось "Зелари Фиш"). Соучредителями этой компании являются: Лариса Шефир (жена помощника Зеленского) и Алена Зеленская (жена президента Украины).

"То такое – бывает, но есть нюанс. В сентябре 2019 Редькина уже задерживали за два убийства, но выпустили. Почему первый раз Редькина выпустили?", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/vladimir.bondarenko

Фото: facebook.com/vladimir.bondarenko

Ранее "Страна" публиковала фотографию Редькина, которого задержали по подозрению в убийстве Амины Окуевой. По данным нашего издания, элементы ДНК Редькина обнаружили на автомате, из которого убили Окуеву.

Этот же генетический материал проходил в деле об убийстве директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Заможного. Оно произошло в 2016 году. И по нему Редькин уже является подозреваемым.

Напомним, задержании вероятного убийцы сегодня сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Страна" после этого выяснила имя этого человека. Им оказался Игорь Редькин 1964 года рождения.