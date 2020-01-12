На территории оставленной армией Соединенных Штатов военной базы в нескольких десятках километров от столицы Ирака разорвались восемь ракет.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в иракской армии.

От ракетного обстрела пострадала авиабаза Балад, находящаяся примерно в 70 км к северу от Багдада. Ранены четверо иракских военнослужащих.

Агентство подчеркивает, что "практически все" американские военнослужащие покинули эту базу.

"Осталось не более 15 американских солдат и всего один самолет", - рассказал источник.

Уход американцев с базы Балад произошел после обострения отношений между Ираном и США, вызванного гибелью иранского генерала Сулеймани в ночь на 3 января.

На следующий день была обстреляна ракетами эта же американская авиабаза Балад. Она же подвергалась обстрелу и 9 января.