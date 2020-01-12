В воскресенье, 12 января, на японской АЭС "Иката", которая находится на острове Сикоку, произошел масштабный сбой при подготовке к плановому извлечению отработавших топливных стержней. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, работникам не удалось в штатном режиме поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует топливные сборки в реакторе.

Несмотря на остановку работ, утверждает администрация, утечки радиации или опасных повреждений не зафиксировано.

Уточним, что два энергоблока АЭС находятся в состоянии демонтажа, а третий возобновил работу в октябре 2018 года.

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