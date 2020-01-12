Представитель Ирана Аббас Мусави ответил президенту США Дональду Трампу на фарси после слов поддержки в адрес протестующих.

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Фото: twitter.com/realDonaldTrump

"Руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и террором иранской нации, не имеют права позорить древний персидский язык", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/samousavi9

Персидский язык, новый персидский язык или фарси́ (زبان فارسی) - ведущий язык иранской группы индоевропейской семьи языков, обладающий богатой многовековой литературной традицией, включая признанные шедевры мировой литературы. Возник как продолжение среднеперсидского языка в эпоху исламизации Ирана после арабского завоевания и испытал сильное воздействие арабского языка. В свою очередь многочисленные персизмы проникли во многие тюркские, индоарийские, нахско-дагестанские языки. В меньшем количестве персизмы имеются и в некоторых славянских языках, в том числе и в русском.

Общее число носителей: первый язык более 60 млн/второй язык около 53 млн.

По популярности в Интернете персидский язык (фарси) занимает 9-е место - он используется на 2,0 % сайтов мировой сети, но имеет тенденцию к росту. Например, на октябрь 2010 его доля составляла всего 0,6 %.

Напомним, американский президент Дональд Трамп выразил поддержку протестам в Иране, которые охватили страну после того, как правительство признало, что самолет авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными. Сделал он это на языке фарси.

Ранее сообщалось, что на протестах в Тегеране полиция задержала посла Британии.

Также мы писали, что акции протеста в Тегеране после признания властей в уничтожении Boeing переросли в столкновения с полицией. Видео.