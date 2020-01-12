Датский изобретатель Петер Мадсен, который приговорен к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль, женился на уроженке Москвы Дженни Курпен, которая проживает в Финляндии. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь", - сказала женщина. Как пишет BT, Дженни Курпен заявила родственникам Мадсена, что теперь будет его "королевой".

В своем Instagram Курпен выложила несколько фото из Дании, включая остров Рефшал, где находится мастерская Мадсена. Во время своего заключения преступник развелся с женой, на которой он женился в 2011 году. Пара жила в открытом союзе и не имела детей.

Уточняется, что свадьба маньяка и беглой журналистки прошла 19 декабря. Местные журналисты утверждают, что свадьба стала художественной акцией женщины, которая решила положить конец "феминистскому общепринятому восприятию женщин, контактирующих с мужчинами-убийцами женщин".

Дженни Курпен Шринивасовна – родилась в 1980 году. Журналист и политический активист из Москвы. Покинула Россию, опасаясь уголовного преследования по "Болотному делу" и получила в 2013 году политическое убежище в Финляндии.

Датские издания ранее сообщали, что Мадсен привлекает массу поклонниц. Из-за этого две оппозиционные партии Дании даже требовали отказать женщинам в доступе к мужчинам, отбывающим пожизненное.

Напомним, что в 2017 году Валль отправилась на борт подлодки Nautilus, которую Мадсен построил самостоятельно. После этого девушка пропала, о чем в полицию заявил ее молодой человек. Сам Мадсе утверждал, что высадил девушку на одном из островов, однако полиции удалось обнаружить расчлененное тело девушки.

Также сообщалось, что в компьютере капитана Nautilus нашли видео обезглавливания женщин.