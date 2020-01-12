На Филиппинах самый крупный действующий вулкан в стране Тааль выпустил в воскресенье, 12 января, столб пепла, высотой в километр.

Власти эвакуируют жителей трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек. Об этом сообщает ВВС.

Сейчас там третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Эвакуация проводится в трех городах - Сан-Николас, Балете и Талисай. В населенных пунктах, которые лежат к юго-западу от вулкана, выпадает пепел.

Министерство здравоохранения Филиппин рекомендует оставаться дома и использовать респираторы и защитные очки из-за того, что пепел может навредить их здоровью.

Видео: YouTube/ТСН

Международный аэропорт Манилы, который находится в 85 километрах от вулкана, временно приостановил прием и отправку рейсов.

Фото: twitter.com/prm_ua

Фото: twitter.com/PershiyUa

Фото: twitter.com/I_Kond

Ранее "Страна" писала, что на новозеландском Белом острове взорвался вулкан, есть пострадавшие.

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