Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уехала из клиники, в которой лечилась от рака головного мозга. Эту информацию публикует издание "Свободная пресса".

По данным издания, в настоящий момент "смысла в ее лечении больше нет".

Однако есть и другое предположение - у близких знаменитости якобы закончились деньги, поэтому звезду выписывают.

Директор Заворотнюк Марина Потапова бросила трубку после вопроса о выписке. Источник также пишет о том, что состояние актрисы на данный момент стабилизировано.

"Либо ее состояние было признано безнадежным, либо ее семья прервала лечение, поскольку больше не в состоянии нести столь большие финансовые затраты", – сообщают местные издания.

Ранее "Страна" писала, что Анастасия Заворотнюк передала поклонникам поздравления с праздниками и поблагодарила всех за поддержку.

Также мы рассказывали, что у Заворотнюк назвали выпадами прессы информацию о параличе актрисы.