Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

"Я ушел с поста президента Абхазии", - говорится в заявлени.

Так, отвечая на вопрос о том, будет ли принимать участие на внеочередных президентских выборах, Хаджимба сказал: "Жизнь покажет".

Уточняется, что новость об отставке президента оппозиция и их сторонники встретили аплодисментами. Люди начали расходится после митинга под Администрацией.

Позже вице-президент Абхазии Барциц заявил, что президент принял такое решение, чтобы "в республике была стабильность".

Подписанный документ о сложении полномочий президента вступает в силу немедленно.

Напомним, первый вице-премьер Правительства Абхазии Даур Аршба заявил, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков поедет в страну, чтобы помочь там с урегулированием конфликта.

Ранее мы подробно писали о событиях в Абхазии и какую роль в них играет бывшей помощник Суркова и ветераны "ДНР".

В Абазии уже больше недели продолжаются протесты с целью отмены итогов выборов, на которых победил действующий президент республики Рауль Хаджимба. В ЦИК уже объявили о назначении выборов на 22 марта. Оппозиция требует от Хаджимбы уйти в отставку.