На юге США из-за сильного торнадо и ветра погибли минимум 11 человек. Об этом сообщает AFP.

"Сильные штормы, бушующие на юге США, привели к гибели минимум 11 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ветер разрушил множество домов, опрокинул автомобили и спровоцировал перебои с электроснабжением. Погибли два жители Луизианы. В Техасе пожарника и полицейского, которые прибыли по вызову на место ДТП, сбил автомобиль из-за гололедицы на дороге.

Еще трое человек погибли из-за непогоды в Алабаме.

Видео: YouTube/WCBD NEWS 2

Напомним, 30 ноября прошлого года в американском штате Южная Дакота потерпел крушение легкомоторный самолет Pilatus PC-12, в результате катастрофы погибли девять человек.

Также "Страна" писала о том, что 10 августа прошлого года по Люксембургу прошелся разрушительный торнадо, который повредил больше сотни домов.