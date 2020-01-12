Жителям Канадской провинции Онтарио разослали сообщения о том, что на атомной электростанции "Пикеринг" произошла авария. Однако позже местные власти назвали сообщение ошибкой. Об этом пишет Reuters.

Утром в воскресенье, 12 января, жители Онтарио получили предупреждение о том, что на АЭС произошел инцидент. При этом сообщение не содержало никаких подробностей того, что произошло, кроме информации, что о том, что не было ненормальной утечки активности.

Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой.

"Важное обновление: предупреждение о АЭС "Пикеринг" было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды", - говорится в сообщении.

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