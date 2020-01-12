В Киеве возле станции метро "Позняки" неизвестный, угрожая продавцу пистолетом, ограбил магазин мобильных телефонов. Видео опубликовано на странице "Киев Оперативный".

"Внимание! Розыск! Вооруженное ограбление в одном из магазинов, неподалеку от станции метро "Позняки". К сожалению, на камеру не очень попало лицо вора, но может, кто-то узнает?" – говорится в сообщении.

На видеозаписи видео, как мужчина угрожает продавцу пистолетом и отбирает у него мобильник.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, в Киеве объявили в розыск мужчину, который в магазине из ТРЦ "Пирамида" украл детский пистолет с витрины.

Также мы писали, что известную украинскую певицу Анну Корсун, которая выступает под псевдонимом Маruv, обокрали в центре Киева вечером 11 января. Инцидент произошел вечером в районе улицы Богдана Хмельницкого.