Мотогонщик из Португалии Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии. Об этом сообщили организаторы конкурса.

"Паулу Гонсалвеш, который ехал на мотоцикле номер 8, погиб вследствие падения на 276-м километре сегодняшнего этапа соревнований", - говорится в сообщении.



Организаторы получили сообщение о падении гонщика и отправили медицинский вертолет на место происшествия. После реанимационных мероприятий спортсмен был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.



Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.



Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.



+ info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

40-летний Паулу Гонсалвеш участвовал в своем 13-м по счету марафоне. Дебютировал он в 2006 году, с того времени гонщик четыре раза финишировал в топ-10 лучших участников заездов.

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