Российская актриса Рената Ливтинова рассказала, что после аварии медики оказали ей помощь и зашили подбородок. При этом она утверждает, что была трезвой, говорится на странице в Instagram.

"Всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем. Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения", - утверждает она.

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Ранее сообщалось, что актрису Ренату Литвинову в центре Москвы сбила машина, кода женщина прогуливалась по центру столицы. Предварительно утверждалось, что у нее повреждены рука и нога.

Также "Страна" писала, что американскую актрису Молли Фицджеральд задержали по подозрению в убийстве матери. Звезда известна по эпизодической роли в ленте Marvel "Капитан Америка: Первый мститель".