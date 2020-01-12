В поселке Чуприна, который находится в Киевской области, мать оставила без присмотра троих детей, один из которых - грудничок. Полиция завела дело и забрала детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В полицию позвонил глава поселка Чуприна и сообщил, что в одном из помещений села находятся дети без присмотра родителей в возрасте 5 и 9 лет и 11-месячный малыш. На вызов сразу выехала полиция.

"По указанному адресу правоохранители действительно обнаружили трех детей, которые не смогли объяснить, где находятся их родители. Дом, в котором находились дети был без отопления, в комнатах антисанитарные условия, отсутствуют продукты питания, дети были больны и нуждались в медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Правоохранители вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь и сообщили местные службу по делам детей.

Фото: пресс-служба полиции

Поскольку жизни и здоровью детей грозила опасность, полицейские изъяли детей. Приехала скорая, детей осмотрели и доставили районную больницу, где они сейчас и находятся под наблюдением врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное.

У 34-летней матери детей было взято письменное объяснение и составлен протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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