На пленарной неделе, которая начинается в понедельник, 13 января, депутаты направят в Конституционный суд проект Конституции в части децентрализации власти, который в конце декабря был подан в Верховную Раду.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде этот законопроект еще 13 декабря и определил его как неотложный.

Изначально документом предлагалось ввести новый перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

При этом, расформировываются облгосадминистрации во главе с назначемыми из Киева губернаторами. Вместо них возникают исполкомы областных советов. Собственно, в этом и заключается децентрализация.

В тоже время, потерю губернаторов президент с лихвой компенсирует за счет вводимого института префектов (их назначает глава государства по представлению Кабмина), которые могут отменить любое решение выборных местных властей и по их представлению президент может их распустить и назначить досрочные выборы.

На этот законопроект весьма негативно отреагировали как представители местного самоуправления, так и оппозиция, включая соратников бывшего президента Петра Порошенко, который сам пару лет назад вносил в Раду практически идентичный документ.

В итоге Зеленский все же исправил некоторые положения своего же проекта и 29 декабря на сайте парламента появился обновленный вариант.

Теперь в проекте повестки дня на вторник, 14 января, появился уже обновленный законопроект.

Напомним, процедура внесения изменений в Конституцию требует, чтобы парламент одобрил направление проекта в Конституционный суд. Если КС даст положительный вывод, в сессионном зале нужно будет на одной сессии набрать 226 голосов, а затем на второй - 300. И только потом - возможно проведение первых местных выборов глав общин, окружных, областных советов в полном соответствии с новой реформой.

Подробнее о том, что из себя представляет проект децентрализации от президента можно прочитать здесь.