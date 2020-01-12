Лидер популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который возглавил партию "Голос" и стал депутатом Рады, возвращается в Киев со своего зимнего отдыха в Таиланде.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на пассажиров, которые находятся с ним на одном борту. Лидер "Голоса" Вакарчук летит в Киев бизнес-классом.

Сообщается, что вылет из столицы страны Бангкока был в 22:40 по местному времени (в 17:40 по Киеву). Прибытие в Киев из тропической страны ожидается в 04:45, 13 января.

Вакарчук летит рейсом МАУ. Стоимость билета бизнес-класса на новогодние праздники туда-обратно составляла примерно 3500-4000 долларов.

Напомним, ранее "Страна" публиковала фотографии нардепа с отдыха, а также его видео из Таиланда.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский новогодние каникулы провел с семьей в Омане в шикарном отеле, хотя говорил, что будет отдыхать в Карпатах.