Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков поедет в Абхазию, чтобы помочь там с урегулированием конфликта. Об этом сообщил первый вице-премьер Правительства Даур Аршба, передает "Sputnik Абхазия" в Telegram.

"Цель визита – помощь в урегулировании сложившейся ситуации в стране. Прибытие ожидают в 19:00. Будет ли Сурков встречаться с Хаджимба, пока не известно", - сказал он.

Фото: t.me/SputnikAbkhazia

Напомним, ранее мы подробно писали о событиях в Абхазии и какую роль в них играет бывшей помощник Суркова и ветераны "ДНР".

В Абазии уже больше недели продолжаются протесты с целью отмены итогов выборов, на которых победил действующий президент республики Рауль Хаджимба. В ЦИК уже объявили о назначении выборов на 22 марта. Оппозиция требует от Хаджимбы уйти в отставку.