Восьмидесятилетняя советская и российская актриса Галина Польских опровергла информацию о том, что ее забрали в больницу. Об этом она сказала сама в комментарии "РИА-Новости".

Ранее ряд изданий опубликовал сообщения о том, что артистке 12 января вызвали скорую помощь из-за того, что она плохо себя чувствует и якобы забрали в больницу.

"Это ошибка, я прекрасно себя чувствую и нахожусь дома", - подчеркнула Польских.

Галина Польских дебютировала в фильме Юрия Карасика "Дикая собака Динго". Польских сыграла более 150 ролей в кино, в том числе в таких легендарных фильмах, как: "Я шагаю по Москве", "Верность", "Журналист", "По семейным обстоятельствам", "Суета сует", "Белые росы".

Ранее "Страна" писала, что в день рождения актрисы Ренаты Литвиной ее сбила машина в центре Москвы у Макдональдс.

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